In der Sommerschule von Designer Alexander Lech kann man Erholung und Kreativität verbinden

Dessau/MZ - Vor vielen Jahren, als er noch Student an der Hochschule Anhalt war, da waren dem heutigen Designer Alexander Lech, die monatelangen Semesterferien im Sommer nicht immer ein reines Vergnügen. „Weil es da nichts zu tun gab, fiel ich in meinen ersten Ferien in ein tiefes Loch“, erinnert er sich.

Um da rauszukommen, erkundigte sich Lech, was es so an kreativen Möglichkeiten jenseits der Hochschule gibt, und entdeckte das Konzept der Sommerschulen für sich.

Seit 2018 lädt Alexander Lech einmal im Jahr zur „Schaubau“

Ein Projekt bewältigen und nebenbei noch Kultur und Freizeit erleben, ist es, was dem heutigen Designer gefällt. Doch er wollte nicht nur irgendwo mitmachen, sondern auch selbst etwas auf die Beine stellen.

Im Laufe der Jahre wuchs die Idee zur eigenen Sommerschule. Seit 2018 lädt Lech einmal im Jahr zur „Schaubau“, einer internationalen Sommerschule für Design. Bereits zum fünften Mal findet die Schaubau in diesem Jahr vom 14. bis 20. August in Dessau-Roßlau statt. „Alle, die kreativ sein und in Austausch mit anderen an einem Projekt arbeiten möchten, sind willkommen“, so Lech. Das bisherige Teilnehmerfeld, im Alter von 16 bis 60 Jahren, kam schon aus ziemlich vielen Ecken dieser Welt. Aus Österreich sowie aus dem gesamten Bundesgebiet, aus der Region Anhalt, aber auch aus Übersee haben schon Kreative bei der Schaubau teilgenommen.

Die bis zu 15 Teilnehmer arbeiten gemeinsam an einem Projekt

Für Lech, der die Sommerschule initiiert hat, ist es jedes Mal aufs Neue inspirierend, wenn beispielsweise gestandene Berufstätige aus der Region auf Abiturienten aus anderen Bundesländern auf der Suche nach dem passenden Studium sowie auf internationale Studenten, zum Beispiel aus Süd-und Mittelamerika, treffen.

Die bis zu 15 Teilnehmer arbeiten gemeinsam an einem Projekt. Beim ersten Workshop wurde ein Mini-Hostel konzipiert, das auf engem Raum vielen Gästen ein Zuhause auf Zeit geboten hätte. Im vorigen Jahr wurden unter dem Motto „wägen-wählen-wagen“ kurze prägnante Slogans für die Zukunft konzipiert, auf Planen gedruckt und dann im Rahmen der damaligen Kunstpromenaden auf dem Lily-Herking-Platz ein paar Wochen lang ausgestellt.

Am Ende werden die Ergebnisse des kreativen Schaffensprozesses auf Plakaten verewigt

„Sowas kommt von sowas“, heißt das Motto der diesjährigen Sommerschule. Wieder werden hinter der banalen Redensart über Ursache und Wirkungen Botschaften für die Zukunft und Ideen für ein neues Morgen entworfen. Künstlerisch kreativ setzen sich die Teilnehmer damit auseinander, wie das Gegenwärtige die Zukunft beeinflusst und wie diese aussehen könnte.

Am Ende werden die Ergebnisse des kreativen Schaffensprozesses auf Plakaten verewigt und dann auch wieder auf irgendeine Weise der Öffentlichkeit präsentiert.

Gearbeitet wird im Designbüro von Alexander Lech und auf einem dazugehörigen Innenhof in der Ferdinand-von-Schill-Straße6. Freizeit und Kultur gibt es unter anderem im Bauhausmuseum und am Kühnauer See.

„Alles in allem ist das eine günstige Woche Aktivurlaub“

Die Hochschule Anhalt, die Partnerschaft für Demokratie Dessau-Roßlau sowie die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt unterstützen die Sommerschule finanziell, damit die Teilnahme erschwinglich bleibt. 50 Euro sind pro Teilnehmer zu entrichten. Auswärtige Gäste müssen sich zusätzlich auf eigene Kosten um eine Unterkunft bemühen.

„Alles in allem ist das eine günstige Woche Aktivurlaub“, konstatiert Lech. Aktivurlaub, so nennt der 40-jährige Designer seine bevorzugte Form der Erholung, auch im privaten Bereich. So hat er schon in New York eine kleine Plakataktion initiiert und während eines Mallorca-Urlaubs eine Postkartenserie kreiert. Dass die Verbindung von kreativer Arbeit und Erholung auch in der Bauhausstadt klappt, das will Lech auch wieder in diesem Jahr beweisen.

Informationen zur Sommerschule vom 14. bis 20. August sowie Anmeldeformalitäten gibt es unter schaubau-dessau.de