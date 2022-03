In der Mildenseer Breitscheidstraße herrscht ein Konflikt um fliegende Bälle vom Spielplatz

Mildensee/MZ - Die wärmeren Monate stehen vor der Tür und Mildensee hat wieder ein Problem. Der zentrale Spielplatz in der Breitscheidstraße wird in absehbarer Zeit, bei steigenden Temperaturen, wieder zu einem beliebten Treffpunkt und Ausflugsziel für Familien.

Dieser eigentlich begrüßenswerte Vorgang hat im östlichen Dessauer Vorort aber auch gewisse negative Begleiterscheinungen. Es wird dann dort auch wieder vermehrt Ball gespielt. Die Bälle landen jedoch oft auch an Hauswänden oder auf Grundstücken der Anlieger.

Das hat Konfliktpotenzial. Kinder klettern zum Beispiel über Zäune, um die Bälle von den Grundstücken zurückzuholen. „Kinder sollen dort ruhig Ball spielen“, betont der Mildenseer Ortsbürgermeister Uwe Groneberg (CDU). „Die Lösung liegt seit etwa zwei Jahren schon auf dem Tisch“, ergänzt er.

Die Mitglieder des Mildenseer Ortschaftsrats forderten ursprünglich die kostengünstige Aufstellung von Fangnetzen, um denen, die Ball spielen, die größtmögliche Bewegungsfreiheit zu bieten und den Anliegern einen entsprechenden Schutz vor herumfliegenden Bällen.

„Das hätten wir auch aus dem Budget des Ortschaftsrats bezahlt“, so Groneberg. Das lehnte die Verwaltung jedoch aus rechtlichen Gründen ab. Bei einem Vorort-Termin im Dezember 2020 verdeutlichten Vertreter der Stadtverwaltung zudem, dass ein normgerechter Zaun aufgestellt werden muss. Der normgerechte Ballfangzaun muss 25 Meter breit und vier Meter hoch sein. Kostenschätzung im fünfstelligen Bereich.

In die Beratungen für den Haushalt 2022 sollte das Vorhaben mit eingebracht werden. Da stand es aber nicht zur Diskussion. Auf Nachfrage des Ortschaftsrats wird nun eine Berücksichtigung im Haushalt 2023 angestrebt. Das bedeutet noch mindestens ein weiteres Jahr Konfliktpotenzial rund um den Spielplatz in der Breitscheidstraße. Da hilft den Ortschaftsratsmitgliedern nur der Appell an gegenseitiges Verständnis aller Beteiligten und die Hoffnung, dass der Kampf um den Ballfangzaun spätestens 2023 endlich ein erfolgreiches Ende hat.