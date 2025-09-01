Medizin in Dessau-Roßlau Spektakuläre OP am Klinikum Dessau - Gestürzter Fahrradfahrer bekommt Schädeldachplastik eingesetzt

Erstmals ist es einem Team der Klinik für Neurochirurgie am Dessauer Klinikum gelungen, eine 3D-gedruckte, bioresorbierbare Schädeldachplastik bei einem Patienten zu implantieren. Was die OP so besonders macht.