Medizin in Dessau-Roßlau Spektakuläre OP am Klinikum Dessau - Gestürzter Fahrradfahrer bekommt Schädeldachplastik eingesetzt
Erstmals ist es einem Team der Klinik für Neurochirurgie am Dessauer Klinikum gelungen, eine 3D-gedruckte, bioresorbierbare Schädeldachplastik bei einem Patienten zu implantieren. Was die OP so besonders macht.
Dessau/MZ. - Dem Team der Klinik für Neurochirurgie im Städtischen Klinikum Dessau ist es erstmals gelungen, bei einem 50-jährigen Mann eine 3D-gedruckte, bioresorbierbare Schädeldachplastik zu implantieren.