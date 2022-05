Impfzahlen stark rückläufig - Dessau-Roßlau schließt Impfzentrum im Dessau-Center

Das Impfzentrum in Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ - Die Tage des Impfzentrums im Dessau-Center sind gezählt. Am Freitag, 6. Mai wird die Einrichtung zum letzten Mal geöffnet sein. Das teilt die Stadtverwaltung mit. „Die Schließung wurde durch den Impfstab der Stadt Dessau-Roßlau beschlossen, da die Impfzahlen stark rückläufig sind“, heißt es in der Mitteilung. In der Dessau-Roßlauer Einrichtung wurden 18.500 Impfungen durchgeführt.

Gänzlich wegfallen wird das Impfangebot der Stadt jedoch nicht: Derzeit werden die Voraussetzungen geschaffen, um ab Juni ein ergänzendes städtisches Impfangebot zu den impfenden Haus- und Fachärzten anzubieten, heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus steht am Donnerstag, 5. Mai noch einmal eine Kinderärztin für die Beratung und das Impfen von Kindern zur Verfügung.