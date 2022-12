Immobilien Mieter in Sorge: Größter Vermieter in Dessau plant Verkauf von mehreren Wohnungen

Die DWG, der größte Vermieter der Stadt Dessau-Roßlau, will aus wirtschaftlichen Gründen rund 300 Wohnungen abstoßen. Auch die Friedhofstraße 22-30 ist dabei, auch ein Block in der Franzstraße und der Schützenstraße. Was die Folgen sind.