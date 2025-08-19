In Dessau-Roßlau bleibt die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser auf einem niedrigen Niveau. Doch nun gibt es auch bei Mehrfamilienhäusern eine Flaute. Die Zahl der genehmigten Wohnungen bricht um mehr als 50 Prozent ein.

Immer weniger neue Häuser in Dessau-Roßlau - Deshalb gibt es eine Auftragsflaute

Stillstand auf der Baustelle: Für Investoren ist der Bau neuer Häuser derzeit nicht lukrativ. Das zeigen die Zahlen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Den Traum vom neu gebauten Eigenheim können sich bereits seit einigen Jahren kaum noch Dessau-Roßlauer erfüllen. Doch nun deutet sich auch im Mehrfamilienhaus-Sektor eine Flaute an. Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen für Häuser mit mindestens drei Wohnungen ist im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte eingebrochen. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes.