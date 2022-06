Immer weiter steigende Kosten: In den Büchern des Anhaltischen Theaters steht ein dickes Minus

Dessau/MZ - Das Anhaltische Theater steht auch in der neuen Spielzeit vor einem Berg von Aufgaben. Denn die Corona-Pandemie hat den Mitarbeitern in keiner Weise in die Taschen gespielt. Die zu Ende gehende Spielzeit war neben tollen Premieren in allen Sparten auch geprägt von krankheitsbedingten Veranstaltungsausfällen, vom Fachkräftemangel, von weniger Buchungen des Publikums und von schwierigen Investitionen im Haus - Stichwort Baupreise. „Die Abonnenten sind uns zwar treu geblieben und auch die Sponsoren. Doch die Anzahl der Buchungen war noch nicht wie vor Corona“, sagte Lutz Wengler, Verwaltungsdirektor des Anhaltischen Theaters.

