Mit dem traditionellen Ostermarkt eine Woche vor Ostern ist der Burgverein Roßlau am Samstag in die neue Open-Air-Saison gestartet. Der Andrang war groß.

Katja Fruth (links) und Kathleen Vohs von der Lebenshilfe Roßlau boten Osterdekoration aus den Werkstätten für behinderte Menschen an.

Rosslau/MZ. - Die vermeintlich heile Welt, es gibt sie noch in den kitschig-anmutenden Heimatfilmen der Fünfziger und Sechziger und auf der Burg Roßlau. In „Mümmelhausen“ wurden die Gäste des diesjährigen Ostermarkts am Samstag im Burginnenhof empfangen.