Hydraulikhammer und Kompressoren - Diebe stehlen in Dessau Baumaschinen für 50.000 Euro

Dessau/DPA - Unbekannte haben in Dessau-Roßlau Baumaschinen von einem Firmengelände gestohlen. Dabei entstand ein Schaden von 50 000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Maschinen befanden sich auf einem Freigelände in der Polysiusstraße und waren zum Ausleihen gedacht.

Zu den entwendeten Maschinen gehörten etwa Hydraulikhämmer und Kompressoren. Der Diebstahl wurde am Dienstag bekannt und fand laut Polizei zwischen Montagabend und Dienstagmorgen statt.