Dessau-Rosslau/MZ. - Mit dem November startet auch in diesem Jahr wieder der Verkauf des Dessau-Roßlauer Adventskalenders des Dessau-Wörlitzer Clubs Soroptimist International. Das hat der Verein angekündigt. An sechs verschiedenen Standorten kann der Kalender erworben werden.

In diesem Jahr gibt es zwei Besonderheiten. Zum einen ist er in einer Auflage von 7.000 Stück gedruckt worden. Zum anderen enthält er mit 70 Preisen so viele wie noch nie, so dass es Tage mit vier Gewinnern geben wird. Diese werden notariell ermittelt, wobei die Gewinnnummer die Nummer ist, die vorn auf dem Kalender steht. Alle 7.000 sind durchnummeriert.

Beibehalten wurde auch in diesem Jahr, dass jeder Preis einen Mindestwert von 150 Euro hat. Wobei die Palette breit gefächert ist. Da gibt es unter anderem zwei Fußballbundesliga-Tickets zu gewinnen plus einem signierten Ball oder einen Gutschein für die aktuelle Mercedes-Benz-Collection oder auch ein Akkuschrauber-Set. Zu den Preisen gehören auch ein Kinderfahrrad, Gutscheine für exklusive Kosmetik oder eine Ernährungsberatung im Wert von 150 Euro. Zudem können sich Kalenderbesitzer bei der richtigen Losnummer ihr Geld für den Weihnachtseinkauf aufbessern, indem sie 150 oder 200 oder 500 Euro Bargeld gewinnen.

„Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Unterstützer für unser Kalenderprojekt gefunden haben“, sagt Antje Ehrentreich, Präsidentin des Dessau-Wörlitzer Clubs. Mit deren Hilfe habe der Kalender attraktiv bestückt werden können. „Dafür möchten sich alle Club-Schwestern herzlich bedanken“, betont Ehrentreich. Sie hebt aber auch die Unterstützung von Unternehmen hervor, die mit dem Kalenderkauf für ihre Mitarbeiter die Projekte des Clubs verwirklichen helfen.

Der Reinerlös aus dem Verkauf der Kalender kommt Initiativen und Vereinen in Dessau-Roßlau zu Gute. „Vor allem wollen wir Aktionen zu Gunsten sozial benachteiligter Kinder, Jugendlicher und Frauen in unserer Region und international unterstützen“, erklärt Ehrentreich. Dazu gehören zum Beispiel die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Verein „Helfende Hände“ für die Betreuung der Kinder in der „Kleinen Arche“ und im „Kindertreff mit Herz“. Spenden von den Soroptimistinnen aus dem Kalenderverkauf haben aber auch die Bahnhofsmission oder die Telefonseelsorge erhalten. Jeder, der einen Kalender für fünf Euro erwerbe, helfe dabei.

Das Titelbild stammt in diesem Jahr von Gabriele Geltinger. Unter dem Motto „Brücken schlagen“ hat sie die weiße Brücke am Schloss Luisium im Winter fotografiert.

Die Adventskalender 2024 werden ab Freitag bei Thalia im Rathaus-Center, bei Leupold Optik in Roßlau, an den Kassen des Anhaltischen Theaters in der Touristinformation, Ratsgasse, und am Friedensplatz, sowie in der Kristallapotheke, Auenweg, und in der Apotheke Am Leipziger Tor, Franzstraße, verkauft.