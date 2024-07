Höhere Abgaben, höherer Lohn: Dessauer Apotheker sieht Branche durch Tariferhöhung am Limit

Dessau/MZ. - Der Dessauer Apotheker und Stadtrat Martin Grünthal hat mit Sorge auf den jüngsten Tarifabschluss und die Gehaltserhöhung für Pharmazeutisch Technische Assistenten (PTA) und weitere Angestellte in Apotheken reagiert und vor einer schwer lösbaren Aufgabe für manche Apotheker gewarnt. Der MZ sagte er: „Ich gönne den PTAs die Lohnsteigerung. Eigentlich müssten sie noch mehr verdienen. Aber in der gegenwärtigen schwierigen Lage, in der sich viele Apotheken befinden, wird das viele Kollegen vor Probleme stellen.“