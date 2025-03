Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz startet am Donnerstag den Ticketverkauf für den Vulkanausbruch im Gartenreich. Man kann diesen kostenlos beobachten. Doch will man nah dabei sein, wird es teuer.

Hoher Preis für besondere Tour: Kulturstiftung will 199 Euro für Gondelfahrt zum Wörlitzer Vulkanausbruch

Der Vulkan in Wörlitz wird am 15. und 16. August ausbrechen.

Wörlitz/MZ/syk. - Für das „Spiel der Elemente“ beim neuerlichen künstlichen Ausbruch des Wörlitzer Vulkans am 15. und 16. August beginnt am Donnerstag, 27. März, der Ticketverkauf. Das hat die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz mitgeteilt. Wer das Jubiläums-Event im Gartenreich vom Wasser aus erleben möchte, muss dabei aber tief in die Tasche greifen. Knapp 200 Euro kostet ein Ticket.