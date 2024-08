Mit dem Stabhochsprungmeeting auf dem Dessauer Marktplatz eröffnet der Verein Anhalt Sport Ende August eine Reihe von überregionalen Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte. Warum es an einem Donnerstag stattfindet. Und was noch alles geplant ist.

Dessau/MZ. - Die „Herrscher der Lüfte“ machen erneut auf dem Dessauer Marktplatz Station. Am 29. August lädt der Verein Anhalt Sport zum diesjährigen internationalen Stabhochsprungmeeting vor außergewöhnlicher Kulisse ein. Es ist mittlerweile die vierte Auflage des Sportevents, das stets die Zuschauer aus nah und fern begeisterte.

Das Stabhochsprungmeeting läutet in Dessau einen ereignisreichen Sport-Herbst ein

Die Höhenjagd der Stabhochspringer vor dem Dessauer Rathaus bildet den Auftakt für eine ganze Reihe von überregionalen Veranstaltungen des Vereins, die von Anhalt Sport in der zweiten Jahreshälfte 2024 organisiert werden. Dazu gehören nach dem Marktplatzspringen am 29. August der Rathaus-Center City-Lauf, der am 15. September mit der 25. Auflage ein Jubiläum feiert, der 23. Dessauer Walking-Tag am 29. September, die Deutschen Jugend- und Synchron Meisterschaften im Trampolin am 4. und 5. Oktober sowie die Sportshow Gymmotion am 6. Dezember.

„Wenn man so will: ein anspruchsvolles Restprogramm für einen heißen und schönen Spätsommer, Herbst und Winter“, so Ralph Hirsch, der Sportdirektor des Vereins Anhalt Sport. Erster Höhepunkt in der Reihe der hochkarätigen Sportevents ist das Marktplatz-Meeting der Stabhochspringer. Es findet in diesem Jahr in Dessau an einem Donnerstagabend statt. „Dass der 29. August dafür ausgewählt wurde, hat simple Gründe“, erklärt Sportdirektor Hirsch. „Am 1. September findet das Istaf in Berlin statt. Dort gehört auch der Stabhochsprung zum Programm. Sportler, die an diesem Sonntag im Olympiastadion starten, sind nur wenige Tage zuvor schon in Dessau zu erleben. Um ihnen ausreichende Möglichkeiten der Regeneration zu ermöglichen, findet unser Meeting schon am Donnerstag statt. Wir arbeiten mit dem Istaf eng zusammen. Das ist für die Stabhochspringer gut, die zwei zwar unterschiedliche, aber sehr attraktive Wettkämpfe innerhalb weniger Tage bestreiten können. In Dessau können sie ihre Abläufe für das Istaf in Berlin optimieren.“

Im Herzen der City der Bauhausstadt werden am 29. August ab 17.30 Uhr Top-Stabhochspringer ihr Können den Zuschauern demonstrieren. Darunter sind auch Athleten, die vor wenigen Tagen bei den Olympischen Spielen in Paris auf Höhenjagd waren. „Wir sind dabei, wieder ein gutes Teilnehmerfeld für unser Marktplatzspringen zusammen zu bekommen“, sagt Hirsch. „Zwischen neun und zwölf Athleten werden starten. Bei einem größeren Starterfeld würde der Wettkampf zu lange dauern.“ Fest in der Starterliste für den 29. August steht Menno Vloon. Der 30-Jährige hält mit 5,88 Metern den niederländischen Freiluftrekord und mit 5,96 m die nationale Bestmarke in der Halle.

Menno Vloon hat das Stabhochsprungmeeting vor dem Dessauer Rathaus vor zwei Jahren gewonnen

In Dessau hat Vloon vor zwei Jahren das Springen gewonnen. Der Niederländer hält mit 5,83 m zudem den Dessauer Marktplatz-Rekord. In Paris belegte Vloon vor wenigen Tagen mit 5,70 Meter den elften Platz. „Er zählt zu den stabilsten und damit zu den herausragendsten Stabhochspringern der Welt“, so Hirsch zur Verpflichtung von Vloon. Zwei US-Amerikaner und ein Schweizer sind weiterhin fix. Aus Deutschland nimmt unter anderem Olympia-Starter Torben Blech am Meeting in Dessau teil. Der frühere Zehnkämpfer hat eine persönliche Stabhochsprung-Bestleistung von 5,86 Meter. Zwei, drei Nachwuchsspringer, die unbedingt in Dessau mit von der Partie sein wollen, werden ebenfalls ihr Können zeigen. „Die Liste der Teilnehmer ist noch nicht komplett“, sagt Hirsch. „Die Verhandlungen mit dem einen oder anderen Topsportler sind aktuell nicht abgeschlossen.“

Vor den „Herrschern der Lüfte“ präsentieren sich schnelle Mädchen und Jungen aus den Grundschulen der Stadt auf der Anlaufbahn der Sprunganlage. Ermittelt wird am 29. August ab 15 Uhr der Dessauer Marktplatzsprinter 2024.