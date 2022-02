Hoenig, Bohlen und Söhne Mannheims: Promis unterstützen Mukoviszidose-Selbsthilfe aus Dessau

Das neue Format „Petkos Beat and Box“ ist erstmals am 16. April in München zu erleben. Daniel Kemp vom Verein Muskoviszidose Selbsthilfe (2.v.r.) freut sich, dass Sänger Alexander Knappe (l.) und Boxer Edin Avdic dabei sind.

Dessau/MZ - Im Corona-Winter ist es auch beim Dessauer Verein „Mukoviszidose Selbsthilfe“ ruhiger geworden, doch hinter den Kulissen, sagt der Vereinsvorsitzende Daniel Kemp, hat sich allerhand getan. Auch was die prominente Unterstützung für den Verein anbelangt. Und in diesem Atemzug nennt er Namen wie die des Schauspielers Heinz Hoenig und der Sänger Dieter Bohlen, Sasha, Aura Dione, Söhne Mannheims und des Box-Promoters Alexander Petkovic.

Schauspieler Heinz Hoenig plaudert beim Promigeflüster am 13. April in Dessau aus seinem Leben

Schauspieler Heinz Hoenig wollte eigentlich schon im vorigen Jahr nach Dessau zum Promigeflüster kommen. „Corona hatte uns aber einen Strich durch die Rechnung“ gemacht, weshalb die Veranstaltung nun am Mittwoch, 13. April, in zwei Durchgängen um 16.30 und um 19.30 Uhr im Dessauer Hotel Radisson Blu nachgeholt wird. „Wir bedauern, dass wir im Dezember den Schritt gehen mussten, umso mehr freuen uns wir jetzt auf den Frühling“, sagt Kemp.

Heinz und Annika Hoenig kommen nach Dessau. (Foto: Schimmelpfennig)

Am Mittwoch vor Ostern wird der Vollblutschauspieler, der durch den Film „Das Boot“ (1981) von Wolfgang Petersen erste Bekanntheit erlangte und später im „König von St. Pauli“, „Tatort“-, „Traumschiff“- oder „Donna-Leon“-Folgen und zahlreichen anderen Filmen und Serien brillierte, nicht nur darüber Auskunft geben.

Auch persönliche Einblicke ins Leben - der 70-Jährige ist erst vor kurzem Vater geworden - gibt es, ebenso wie in die Arbeit seiner Initiative „Heinz der Stier“. Und mit seiner Frau Annika sowie Carmen Kluthmann zeigt er sich im Trio „The Imitates“ von seiner musikalischen Seite. Karten gibt es im Radisson Blu (Tel. 0340/2515143).

Neues Medikament verheißt zwar keine heilung, aber gibt sehr viel Hoffnung

Die Talk- und Unterhaltungsreihe Promigeflüster ist nicht das einzige Format für den guten Zweck, die dem Verein Mukoviszidose Selbsthilfe helfen soll, Spendengelder einzuwerben, um die Forschung zur angeborenen Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose mit voranzutreiben und Betroffene zu unterstützen. Denn sie haben nur eine begrenzte Lebenserwartung, da zäher Schleim nicht abfließen kann, wodurch Organe verkleben und schrittweise ihre Funktion einstellen.

Auch Kemps Tochter Mathilda ist an Mukoviszidose erkrankt. Froh und dankbar ist er, dass mittlerweile ein Medikament für unter Zwölfjährige zugelassen wurde und auch Mathilda es nehmen kann. „Das Medikament verspricht keine Heilung, sorgt aber dafür, dass der Schleim besser gelöst und nach außen getragen werden kann“, erzählt er. Dass sich die Lebensqualität der Elfjährigen dadurch wesentlich verbessert, hoffen Kemp und seine Frau.

Langzeitstudien gibt es allerdings noch nicht. Doch werden Mathilda und die anderen betroffenen Patienten engmaschig überwacht. Hier allerdings für die Kinder kurzfristig Termine bei verschiedenen Fachärzten zu bekommen, kritisiert Kemp, sei sehr schwer. „Für Eltern ist das frustrierend.“

Einfließen in die Langzeitstudie werden auch die Ergebnisse eines Befragung von Kindern mittels eines neuen Fragebogens der medizinischen Hochschule Brandenburg. Dieses Projekt hat der Verein Mukoviszidose Selbsthilfe mit 73.000 Euro gefördert.

„Wir bekommen zahlreiche Anfragen zur Unterstützung von Studien“, sagt Kemp, weshalb der Verein weiter dabei ist, Spenden zu sammeln, um die Forschung weiter unterstützen zu können.

„Petkos Beat and Box“ holt Stars in München, Oberhausen und Wiesbaden auf die Bühne

Als großartige Bühne dafür hatte sich in den letzten Jahren auch die jährliche Schutzengel-Gala des Vereins in Leipzig etabliert, die trotz Corona ohne Unterbrechung auch durchgeführt werden konnte. Im Moment laufen die Planungen für die zehnte Gala am 1. Oktober.

Gast auf mehreren Galas war Box-Promoter Alexander Petkovic aus München, der den Verein jetzt noch mehr unterstützen wird als in der Vergangenheit. Denn Kemp, der beruflich Unternehmen berät, begleitet Petkovic und hat mit seiner Geschäftspartnerin Berit Mühl ein neues Veranstaltungsformat entwickelt: „Petkos Beat and Box“. Das wird am 16. April in München Premiere feiern - dann gibt es Boxkämpfe zu erleben und wird der Ring auch zur Bühne für Alexander Knappe und die Söhne Mannheims.

Dieter Bohlen ist bei "Petkos Beat und Box" in Oberhausen dabei. (Foto: Bohlen)

Bei einem Open Air in Wiesbaden im Juli sind Ben Zucker und Sasha mit Band dabei, im September in Oberhausen Dieter Bohlen und die Band Kuult und im Dezember in München Aura Dione und Marites Dabasol-Smith (Tina Turner Tribute).

Und das Schöne ist, sagt Kemp, „dass ein Teil der Einnahmen unseren Verein Mukoviszidose Selbsthilfe-Verein gespendet werden“. Überhaupt ist er begeistert, dass immer wieder neue Plattformen entstehen, „die vorher keiner für möglich gehalten hätte“. Dass beispielsweise Dieter Bohlen und andere den Verein und sein Anliegen unterstützen, hätte er vor Monaten noch nicht geglaubt.