Wasserspaß und Schatten in der Kita „Pusteblume“ in Kleinkühnau. Die Kinder sind mit Sonnenschutz eingecremt und planschen im Schatten mit Wasser.

Dessau-Rosslau/MZ. - Seit Tagen steigen in Dessau-Roßlau die Temperaturen, tagsüber wie nachts. Am heutigen Mittwoch ist der Scheitelpunkt der Hitzewelle erreicht. Meteorologen sagen Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius an Elbe und Mulde voraus. Wer kann, bleibt im Haus oder springt in Pool, Schwimmbad oder Badesee. Und der Rest? Besonders für alte Menschen, Kleinkinder, Schwangere und Kranke ist die Hitze nicht ungefährlich. Die MZ hat sich umgehört, wie die Dessau-Roßlauer mit dem Wetter umgehen.