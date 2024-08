Dessau-Rosslau/MZ. - Auf der Autobahn ringsum Dessau hat es von Freitag bis Sonntag zehn größere Unfälle mit einem Gesamtschaden von etwa 125.000 Euro gegeben. Fünf Personen wurden verletzt, allesamt nur leicht. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst aus Dessau am Montag bilanziert. Es gab zahlreiche größere und kleinere Staus. Autofahrer brauchten immer wieder Geduld.

Vier Unfälle ragten durch ihre Sachschäden heraus. Am Freitag, 9. August, waren zwischen Köselitz und Coswig in Fahrtrichtung München mehrere Autos in einen Auffahrunfall verwickelt. Gegen 14.20 Uhr hatten vier Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen müssen. Der letzte in der Reihe, der 74-jährige Fahrer eines BMW, tat dies nicht rechtzeitig genug und schob die drei vor ihm stehenden Fahrzeuge aufeinander. Die 73-jährige Beifahrerin im BMW wurde leicht verletzt, ebenso eine 61-jährige Mitfahrerin in einem Nissan. Beide wurden in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Den Sachschaden schätzte die Polizei hier auf 29.000 Euro.

Ebenfalls noch am Freitag, kurz nach 22 Uhr, kam der 29-jährige Fahrer eines Kleintransporters zwischen den Anschlussstellen Dessau-Ost und Dessau-Süd in Fahrtrichtung München nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Transporter wurde erheblich beschädigt, der Sachschaden mit 25.000 Euro angegeben.

Am Samstag, 10. August, krachte es gegen 9.35 Uhr zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz in Fahrtrichtung Berlin. Hier kam die 58-jährige Fahrerin eines Audi von der mittleren Spur nach rechts ab und kollidierte mit dem Skoda eines 42-Jährigen. Die 58-jährige wurde dabei leicht verletzt und vor Ort behandelt. Der Schaden lag hier bei etwa 33.000 Euro.

Noch einmal 10.000 Euro Schaden gab es bei einem Unfall am Sonntag, 11. August, gegen 18.35 Uhr zwischen Vockerode und Coswig in Fahrtrichtung Berlin. Hier musste der 49-jährige Fahrer eines Hyundai staubedingt bremsen. Dies bemerkte der dahinter fahrende 60-jährige Fahrer eines Peugeot zu spät und fuhr auf. Ein siebenjähriges Kind im Hyundai wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt.