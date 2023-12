Neuer Spielplatz soll her Hilferuf aus dem Süden von Dessau - „Biker mit Herz“ machen Pestalozzischule zum neuen Projekt

Weil kein Geld für einen Spielplatz in Aussicht steht, hatte Kerstin Wiehe, Mutter von zwei Schülern der Lernbehindertenschule in Dessau geschickt, einen Hilferuf an die“ Biker mit Herz“ geschickt. Die waren bei einem Vor-Ort-Termin konsterniert - und reagierten prompt.