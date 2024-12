Vor 100 Jahren wurde in Dessau der Fotograf Herbert Tobias geboren. Seine Karriere war steil. Er arbeitete für die Vogue und andere Modezeitschriften. Sein Leben nahm 1982 ein tragisches Ende. Sein einsames Sterben verhindert die verdiente Anerkennung.

Der Fotograf Herbert Tobias wurde vor 100 Jahren in Dessau geboren. Hier im Selbstporträt.

Dessau/MZ. - Weihnachten an der Ostfront und mondäne Mannequins vor Berliner Ruinen, Stadtstreicher in den Straßen von Paris, Kinderspiele, Kneipenszenen und immer wieder männliche Akte: Das Lebenswerk des Herbert Tobias ist ein Panorama in Schwarz-Weiß, das von einem ebenso umtriebigen wie getriebenen Künstler erzählt.