Dessauer Familie will am Sonntag zu ihren Lieblingstieren in den Tierpark Dessau - und kehrt vom Ausflug reichlich beschenkt zurück.

Herbstfest zieht 100.000. Besucher in Tierpark Dessau: 2024er Bilanz ist leicht schwächer als 2023

Dessau/MZ. - Kurz vor 15.30 Uhr kam der Ruf aus dem Kassenhäuschen: „Herr Bauer, schnell, gleich ist es so weit.“ Nun hat es doch noch geklappt: Die 100.000. Tierparkbesucherin für 2024 ist ermittelt. Gerade noch zum Ausklang des Herbstmarktes. Im Vorjahr hatte der Tierpark Dessau seine sechsstellige Besucherzahl bereits im September „im Sack“ gehabt und brachte es bis Jahresende 2023 dann auf 137.406 Gäste.

2024 hat es etwas länger gebraucht, dafür aber im schönen Doppel zum Herbstfest, was Tierparkleiter Jan Bauer freute: „Das ist nun wirklich der krönende Abschluss einer wunderschönen Wochenendveranstaltung.“ Für den besonderen Gast legte Bauer seinen Autogrammstift beiseite, mit dem er gemeinsam mit Roland Böhme das neue Tierparkbuch signiert hatte.

Dann kamen sie hübsch einer nach der anderen durch den Eingang, die Eintrittskarten noch in der Hand. Doreen und Sascha mit ihren beiden Töchtern Pia und Nele. Und Mutti Doreen hatte die bedeutsame Nummer. Sie ist die 100.000. Besucherin des Tierparks Dessau in diesem Jahr. Das hat die Stadt Dessau-Roßlau als Trägerin der Freizeiteinrichtung bekannt gegeben. Nach dem Fototermin mit dem Tierparkchef am großen Strohballen, gab es dann natürlich auch Geschenke zu diesem Ereignis vom Tierpark.

Neben Tasse, Schlüsselanhänger, Aufkleber und einem frisch mit Autogrammen versehenen Tierparkjubiläumsbuch freute sich die Familie ganz besonders über die geschenkte Tierpatenschaft für ein Jahr. Das Patentier wird eine Ziege sein. Eine kleine niedliche Ziege, die beim jüngsten Familienmitglied Pia (drei Jahre) ganz oben auf der Beliebtheitsskala steht von den Tierparkbewohnern. Schwester Nele (sechs Jahre) mag besonders die Kragenbären. Mama Doreen bewundert den Schneeleoparden und Papa Sascha den Leguan, als farbenprächtige große Echse im Terrarium.

Sechsstellige Besucherzahlen kann die Einrichtung in der Querallee am Georgengarten seit 2018 verzeichnen. 151.344 waren 2022 Rekord. Doch schon in der DDR zählte der Tierpark von 1971 bis 1989 über 100.000 Besucher.