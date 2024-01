Die Feierlichkeiten zu 66 Jahren Tierpark Dessau sollen in diesem Jahr 2024 bei den Veranstaltungen im Vordergrund stehen. Was geplant ist.

Dessau/MZ/SN. - Vor 66 Jahren wurde der Dessauer Lehrpark für Tier- und Pflanzenkunde gegründet. Ganz klar, dass das 66. Gründungsjubiläum des Tierparks Dessau in diesem Jahr bei den Veranstaltungen im Mittelpunkt stehen wird. Neben den etablierten Veranstaltungen wie Tierparkfest, Herbstmarkt, Sommerkino und Sommertheater, wird es wieder mehrere Konzerte und das Vokaltheater im Mausoleum geben, kündigt Tierparkleiter Jan Bauer in einer Pressemitteilung an.