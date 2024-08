Seine Hilfsbereitschaft ist einem Mann aus Dessau am Wochenende teuer zu stehen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat ihn betrogen.

Helfer wird in Dessau betrogen: Mann bezahlt Spritrechnung mit wertlosem 500-Rubel-Schein

Panne an B184

Der Geschädigte, so die Polizei, hatte die B184 in Richtung Dessau befahren. Dort machte eine Person, die mit einem Auto auf dem Seitenstreifen stand, auf sich aufmerksam. Der Geschädigte hielt an, um zu helfen. Der Unbekannte erklärte, dass der Tank seines Fahrzeugs leer sei und bat darum, bei der nächste Tankstelle Sprit für ihn zu holen.

Dies tat der Helfer auch und brachte dem Unbekannten Sprit im Wert von 44,38 EUR. Der bezahlte mit einem 500-Rubel-Schein. Allerdings stellte sich dieser im Nachhinein als veraltet und wertlos heraus. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.