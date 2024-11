Neben den Hochburgen an Rhein, Main oder beim Ku-ka-Kö nebenan in Köthen zelebrieren auch die Karnevalisten in der Doppelstadt den Start in die 5. Jahreszeit am Montag in klassischer Manier.

Helau und Hinein in die Narrenzeit: Roßlau erobert am 11.11. das Rathaus, Dessau feiert im Brauhaus

Dessau-Rosslau/MZ. - Neben den Hochburgen an Rhein, Main, im thüringischen Wasungen oder beim Ku-ka-Kö nebenan in Köthen zelebrieren auch die Karnevalisten in der Doppelstadt an Mulde und Elbe den Start in die 5. Jahreszeit am kommenden Montag in klassischer Manier pünktlich um 11.11Uhr.

Dann erschallt im Brauhaus „Zum Alten Dessauer“ das neckische Kommando „Kappen auf“ für die drei großen Dessauer Spaßvereine Waldeser Carneval Club WCC, Mitteldeutscher Carneval Club Dessau MCC und die 1. Große Karnevalsgesellschaft Gelb/Rot von 1954. Letztgenannte sind die Erfahrensten und starten in ihre 71. Session. Der WCC steht 2024/25 vor seiner 52. Session, der MCC vor der 51.

Während Gelb-Rot noch ein kleines Geheimnis macht zum aktuellen Motto, haben die zwei anderen den Leitspruch bereits verkündet: „Der MCC wird jetzt noch krasser, denn wir gehen unter Wasser“, so sagen die einen und machen ihre Fans erst recht neugierig. Beim WCC wird es in echter Karnevalistenmanier weniger rätselhaft: „Beim WCC wird vorgemacht: Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, verkündet WCC-Präsident Ralf Rätzer mit Augenzwinkern die zeitlose närrische Weisheit. Die wiederum könnte auch aktuell als patente Gebrauchsanweisung gelten.

Durchgeplant haben die drei Vereine bereits ihre Sessionen mit den Saalveranstaltungen, Gala- und Prunksitzungen. Die Lokalitäten längst gebucht haben der WCC im Stadtwerkesaal, der MCC im Haus Kühnau und Gelb/Rot im Golfpark.

Am nördlichen Elbufer will am Montag der Roßlauer Karneval Club RKC gleich zum Auftakt seiner 59. Session wieder die Schlüssel vom Rathaus erobern. Dafür haben sich die Narren um Präsident Mario Güth wieder einen raffinierten Plan ausgedacht und ihn erneut in ein Märchen verpackt. Ob und wie der Plan aufgeht, kann ab 11.11 Uhr beobachtet werden, wenn die in Blau-Weiß uniformierten Gardemädchen mit dem Schlachtruf „Roßlau hinein“ über den Markt marschieren.