„Neoimpressionismus-Blues“ Heimkehr mit Farbenpracht: Wie Indien die in Dessau geborene Künstlerin Christine Bergmann geprägt hat

Die in Halle lebende und in Dessau geborene Künstlerin Christine Bergmann stellt seit Donnerstag ihre Werke in der Kunsthalle Dessau in der Ratsgasse aus. Warum ein Aufenthalt in Indien ihren Blick verändert hat.