Schon lange war der Heimatverein „Zu Hause in Kochstedt“ im Vereinsheim auf dem Gelände der Gaststätte „Grüner Baum“ in Kochstedt zu finden. Nun hat der Verein sein Domizil gekauft. Welche Idee dahintersteckt und wie alles finanziert werden soll.

Matthias Beyersdorfer (links) und Alexander Steg vom Vorstand des Heimatvereins Kochstedt blicken optimistisch in die Zukunft.

Kochstedt/MZ. - Es war im März dieses Jahres, als sich Brigitte und Andreas Schmidt, die die Gaststätte „Grüner Baum“ in Kochstedt fast 35 Jahre lang betrieben, endgültig in den Ruhestand verabschiedeten. Neue Betreiber sollten übernehmen. „Das zieht sich aber seitdem wie ein Gummiband“, stellt Matthias Beyersdorfer, der Vorsitzende des Heimatvereins „Zu Hause in Kochstedt“, fest.