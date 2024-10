Gemeinsam mit der IHK Halle-Dessau und der Neustadt-Agentur starten am ersten Novemberwochenende die Händler, Dienstleister und Gastronomen der Dessauer Innenstadt in die zweite Runde des bundesweiten Formats „Heimat shoppen“.

„Heimat shoppen“ in der Buchhandlung im Bodelschwinghhaus in der Johannisstraße

Dessau/MZ. - Gemeinsam mit der IHK Halle-Dessau und der Neustadt-Agentur starten am ersten Novemberwochenende die Händler, Dienstleister und Gastronomen der Dessauer Innenstadt in die zweite Runde des bundesweiten Formats „Heimat shoppen“. Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. November, locken wieder besondere Aktionen und Gewinnspiele zum Einkaufsbummel und verdeutlichen, wie wichtig die lokalen Dienstleister für eine lebendige Innenstadt sind.

Entlang der Zerbster Straße haben in den letzten Monaten mehrere neue Geschäfte von der Galerie bis zum Spielwarenladen eröffnet. Ein Bummel durch die Ratsgasse, die Muldstraße und im Bauhaus Museum lohnt sich ebenfalls, denn die dortigen Geschäfte sind an beiden Tagen geöffnet. Auch die Johannisstraße lädt am Sonntag zum Flanieren ein. Hier gibt es neben professioneller Beratung durch die Geschäftsinhaber auch das eine oder andere warme Getränk zum Probieren. Fast alle Geschäfte bieten auch einige Gewinnchancen an.

Die Kürbis-Kirmes auf dem Marktplatz sorgt vom 30. Oktober bis 3. November täglich ab 14 Uhr mit seinen Fahrgeschäften für Abwechslung und im Rathaus-Center bringt die Trickfilmparade Kinderaugen zum Leuchten. Am verkaufsoffenen Sonntag öffnen die Geschäfte zwischen Johannisstraße, Ratsgasse, Zerbster Straße und Muldstraße sowie im Rathaus- Center von 13 bis18 Uhr.

Weitere Infos zu den teilnehmenden Geschäften und zum Heimatshoppen unter: dessau-liebenswert.de/projekte/heimatshoppen