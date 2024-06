Unwetter Heftige Regenfälle: Tierpark Dessau früher geschlossen, Ska-Festival in Roßlau unterbrochen

Ein Unwetter mit ergiebigen Regenfällen ist am Freitagnachmittag über Dessau-Roßlau hinweggezogen. Vom Deutschen Wetterdienst und per Warnapp Nina wurde vor Starkregen und Hagel gewarnt, Menschen sollten sich in Sicherheit bringen. Das hatte auch Auswirkungen auf den Betrieb im Tierpark und das Ska-Festival in Roßlau.