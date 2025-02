Wohnungsbrand in Dessau Hat Anbau von Cannabis Feuer in Zerbster Straße verursacht? Polizei findet Wärmelampen und Ölradiator

Die Aufarbeitung des Wohnungsbrandes in der Zerbster Straße in Dessau hat einige Überraschungen zu Tage gefördert. In zwei Wohnungen wurde Cannabis angebaut. Dazu wurde illegal Strom abgezapft.