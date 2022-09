Händler blicken mit Sorge auf die Krise. Was das für sie bedeutet

Drei Händlerinen aus der Zerbster Straße blicken voller Sorge in die Zukunft: Viola Meier, Elke Fuß und Heike Thieme (v.l.n.r.).

Dessau/MZ - Die Dessauer Nachrichten der vergangenen Tage haben sie mit gemischten Gefühlen aufgenommen: Bäckerei Schiecke macht zu, das Pächterhaus ist zu und auch die Filiale der Großbäckerei Schäfer’s in der Kavalierstraße hat ihre Pforten geschlossen. „Und wir anderen kämpfen“ umschreibt Elke Fuß, Käse-Händlerin der Zerbster Straße, vor dem Hintergrund der Krise ihre eigene Situation und die zweier weiterer Innenstadthändlerinnen - für Heike Thieme (Gemüse-Thieme) und Viola Meier, die seit vielen Jahren das Geschäft Edles Fässchen führt. Alle drei haben in ihrem Leben schon Krisen erlebt - und durchgestanden. Diese hier macht ihnen Angst. Fuß, Meier und Thieme blicken mit sehr gemischten Gefühlen in die Zukunft. Stichwort: Inflation und Energiepreise, und dadurch veränderte Lieferbedingungen. Das alles schlage voll durch. Heike Thieme sagt: „Mein Gott, wo soll das noch hinführen?“