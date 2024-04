Seit dem 18. März ist die Zerbster Brücke in Roßlau voll gesperrt. Für eine Notsicherung. Diese wird am Wochenende abgeschlossen. Was sich danach für Autofahrer ändert.

Rosslau/MZ. - Die Bauarbeiten an der Zerbster Brücke sollen pünktlich nach drei Wochen und damit am Montag, 8. April, abgeschlossen werden. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag bekräftigt.

Autofahrer können die Zerbster Brücke in Roßlau ab Montag in beide Richtungen befahren

Für Autofahrer bedeutet das, sie müssen dann keine Umleitung mehr fahren und können sowohl in nördlicher als auch in südlicher Richtung die Zerbster Brücke wieder befahren. „Nach dem Abschluss der Bautätigkeiten an der Zerbster Brücke am Montag, 8. April, wird die Brücke im Laufe des Tages wieder für den Verkehr freigegeben“, heißt es von der Stadt. Allerdings gelte die Freigabe nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Lastwagen dürfen die Zerbster Brücke in beide Richtungen nicht mehr befahren. Das war der Kompromiss, den viele Anwohner gefordert hatten, um als Autofahrer die Brücke beidseitig befahren zu können.

Um den Schwerverkehr über die Zerbster Brücke auszuschließen, wird nach Angaben der Stadt eine Höhenbegrenzung mit einer Durchfahrtshöhe von 2,5 Meter errichtet. Der Geh- und Radwegverkehr bleibt ebenfalls gewährleistet.

Die Umleitungsführung der Zerbster Brücke in Roßlau für den Schwerverkehr bleibt bis 2025 bestehen

Die Umleitungsführung für den Schwerverkehr bleibt bestehen. In Richtung Zerbst /Magdeburg erfolgt die lange Umleitung über die Südstraße, die Meinsdorfer Straße, die Ortslagen Meinsdorf, Mühlstedt und Streetz, die K1255 über den Waldweg zur Prof.-Möhlmann-Straße wieder auf die B184. Die Umleitung in Richtung Dessau wird über die Prof.-Möhlmann-Straße, den Waldweg zur K1255, den Streetzer Weg, die Burgwallstraße und die Dessauer Straße geführt. Diese Umleitung ist auch für Autofahrer aktuell während der Vollsperrung der Zerbster Brücke noch ausgeschildert.

Der Öffentliche Nahverkehr soll die Brücke ab Dienstag, 9. April, mittels einer Ampellösung befahren können. Daher werden ab diesen Tag die Stadtbuslinien wieder wie gewohnt verkehren, kündigt die Stadt an.

Die Verkehrsführung soll bis zum Bau der Behelfsbrücke und deren Inbetriebnahme - spätestens am Ende der ersten Jahreshälfte 2025 - aufrechterhalten werden.