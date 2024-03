Schwere Zeiten nördlich der Elbe Zerbster Brücke in Roßlau vor Vollsperrung - Das kommt ab Montag auf Autofahrer und Händler zu

Die Zerbster Brücke in Roßlau bleibt ab Montag, 18. März, für drei Wochen dicht. Was Einzelhändler dazu sagen, wie eine Buslinie zum Umsteigebus wird und in welchen Abschnitten die Brücke notgesichert werden soll.