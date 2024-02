An der Kreuzung am UCI-Kino hat es am Donnerstag einen Unfall gegeben, bei dem zwei Frauen verletzt worden sind.

Nach Angaben der Polizei hatte der 58-jährige Fahrer eines Lkw Daimler-Benz die Antoinettenstraße in Richtung Bahnhofsbrücke befahren und an der Ampelkreuzung zur Wolfgangstraße zunächst bei Rot angehalten. Als der grüne Rechtsabbiegepfeil aufleuchtete, fuhr der Mann los – allerdings geradeaus. Auf Mitte der Kreuzung kam es dann zur Kollision mit dem Kia einer 22-Jährigen, die bei Grün aus Richtung Wolfgangstraße in Richtung Bitterfelder Straße wollte.

Bei dem Aufprall wurde die Frau leicht verletzt. Eine 61-Jährige, die sich mit ihrem Auto in der Wolfgangstraße kurz vor der Kreuzung befunden und den Unfall beobachtet hatte, erlitt einen Schock. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.