Monatelang wurde für den Neubau der Turnhalle am Gropius-Gymnasium das Grundwasser gesenkt. Davon gab es viel weniger als zunächst befürchtet. Trotzdem wird die Halle teurer.

Grundwasserabsenkung für Turnhallenbau in Dessau ist beendet - Warum kaum Wasser gefördert wurde

Turnhalle am Gropius-Gymnasium

Bauarbeiter richten die Schalungen aus. In ihnen wird betoniert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Ein große Pfütze steht am Donnerstag in der 2,5 Meter tiefen Baugrube an der Peterholzstraße. Auf der glatten Wasseroberfläche spiegeln sich der riesige Baukran, Metallstreben und die Dutzenden Schalwände, die Bauarbeiter Stück für Stück aufrichten und dort platzieren, wo später einmal die Wände der Turnhalle des Gropius-Gymnasiums stehen werden.