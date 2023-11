Nach rund vier Jahren ziehen die Grundschüler wieder in die Tempelhofer Straße. Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck übergibt den Schlüssel an Schul- und Hortleitung . Das aus den 1950er Jahren stammende Schulhaus ist fit für die Zukunft.

Bildung in Dessau-Rosslau

Dessau/MZ. - Sie ist kaum wiederzuerkennen, die Grundschule in der Tempelhofer Straße von Dessau. Ihr rosafarbener Putz hatte ihr einst zum Spitznamen „Schweinchenschule“ verholfen. Das Rosa ist durch eine optisch angenehme, kindgerechte, farbenfrohe Fassadengestaltung ersetzt worden. Auch sonst blieb am Schulstandort in den vergangenen vier Jahren kaum ein Stein auf dem anderen.