Gründerpreis als Anschubhilfe - So hat Beatrix Frühauf von der 2022er Auszeichnung profitiert

Dessau/MZ - Wenn Beatrix Frühauf am 4. Dezember ihr einjähriges Geschäftsjubiläum feiert, dann kann sie das mit Stolz tun. Denn in dieser Zeit gründete sie nicht nur ihre Vollwertküche mit Ölmühle und Hofladen in Mosigkau, sondern wurde 2022 auch Preisträgerin des „Gründerpreises der Stadt Dessau-Roßlau“.