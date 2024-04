Arbeitsagentur und Jobcenter laden am 12. und 13. April in den Dessauer Stadtwerke-Saal ein. Auch zahlreiche Firmen machen mit und zeigen auf, welche beruflichen Möglichkeiten es gibt. Welche Aktionen noch geplant sind.

Der Dessauer Stadtwerke-Saal verwandelt sich am Freitag und Sonnabend wieder in eine große Jobmesse.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ/HTH. - Die größte Jobmesse in der Region für Jobsuchende und Berufswechsler findet in dieser Woche am Freitag und Sonnabend (12. und 13. April) im Saal der DVV-Stadtwerke in Dessau statt.