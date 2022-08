Zwei Männer in U-Haft Großrazzia in sieben Objekten in Dessau-Roßlau - Polizei stellt ein Kilo Drogen sicher

In Dessau-Roßlau hat am Dienstag ein großen Drogenrazzia stattgefunden. Im Fokus: ein 49- und ein 50-jähriger Mann. Beide sitzen nun in U-Haft.