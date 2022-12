Gottesdienste, Musik, Krippenspiele - Dessau-Roßlaus Kirchen öffnen Heiligabend ihre Türen

Dessau/MZ - Heiligabend werden in der Evangelischen Landeskirche Anhalt mehr als 200 Gottesdienste stattfinden, zu denen über 20.000 Besucher erwartet werden.

Kirchenpräsident Joachim Liebig wird an Heiligabend einen Gottesdienst mit Krippenspiel in der Dessauer Pauluskirche (15 Uhr) halten und eine Christvesper in der Kreuzkirche Dessau-Süd (17 Uhr). Ab 18 Uhr wird Liebig eine Heiligabendfeier im Gemeinde-‐ und Diakoniezentrum St. Georg in Dessau mitgestalten, die sich insbesondere an Menschen richtet, die an diesem Abend einsam und allein sind.

In zahlreichen Gottesdiensten werden am 24. Dezember Krippenspiele gezeigt, die in den vergangenen Wochen in Christenlehre- und Konfirmandengruppen vorbereitet wurden. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich auch Christnachtgottesdienste, die zwischen 21 Uhr und 0 Uhr beginnen. Traditionell werden viele Gottesdienste musikalisch reich von Chören, Posaunenchören oder anderen Instrumentalensembles ausgestaltet. Ebenfalls werden in allen Gottesdiensten am 24. Dezember Spenden für die evangelische Hilfsaktion „Brot für die Welt“ gesammelt.

In der Johanniskirche finden am Heiligabend um 18 sowie um 23 Uhr Gottesdienste statt. Letzterer wird musikalisch gestaltet vom Broken Consort Dessau. Der Posaunenchor ist um 16.30 Uhr in der Petruskirche in Dessau-Nord zu erleben. Zu Krippenspielen wird nach Kleinkühnau (14 Uhr), Natho (16 Uhr), Rodleben (17 Uhr), St. Marien Roßlau (14 Uhr), in die Auferstehungskirche Siedlung (15.30 Uhr) und in die Christuskirche in Ziebigk (15.30 Uhr) eingeladen. In letztgenannter findet um 23 Uhr eine Christmette mit Posaunenbläsern statt. Zur Christnacht wird um 22 Uhr in die Brambacher Dorfkirche eingeladen.

In den vergangenen zwei Jahren konnten aufgrund der Corona-Pandemie die Weihnachtsgottesdienste nur eingeschränkt stattfinden. Im Vorjahr 2021 besuchten rund 7.200 Menschen am Heiligabend einen Gottesdienst.

Eine Übersicht über alle Gottesdienste in Anhalt für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage gibt es im Netz unter: https://www.landeskirche-anhalts.de/service/gottesdienste-heiligabend-2022