Die Dessauer Fürstsingers bereiten sich derzeit auf ihr 25-jähriges Jubiläum vor, die Fürstsingers Reloaded auf ihr Zehnjähriges und ein bevorstehendes Konzert am 19. Oktober.

Der Musiklehrer und Chorleiter der „Fürstsingers“ Steffen Schwalba bei Chorproben in den Räumen vom Anhaltischen Theater.

Dessau/MZ. - Es war der 18. September, der manchen Dessauern trotzdem schon wie Heiligabend vorkam. „Dieses Leuchten in den Augen der Kinder, das war wie am Weihnachtsabend am Gabentisch“, beschreibt Steffen Schwalba seine Eindrücke ein paar Tage nach dem Festakt des Philanthropinums im Anhaltischen Theater. Mit dem Schlussakt des Oratoriums „Elementarwerk“ von Christoph Reuter (Komposition) und Andreas Hillger (Libretto) setzten die stehenden Ovationen im voll besetzten Theater ein.