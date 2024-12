Der „Ford Geissel Anhalt-Cup“ ist eins der traditionsreichsten Hallenfußballturniere in der Region. Gleich am ersten Sonntag des neuen Jahres steigt die 25. Auflage der Veranstaltung in der Dessauer Anhalt-Arena.

Dessau/MZ. - Der „Ford Geissel Anhalt-Cup“ ist eins der traditionsreichsten Hallenfußballturniere in der Region. Gleich am ersten Sonntag des neuen Jahres steigt die 25. Auflage der Veranstaltung in der Dessauer Anhalt-Arena. Ins Rennen gehen am 5. Januar 2025 wieder acht Fußballteams aus der Region. Die teilnehmenden Mannschaften kommen aus der Oberliga, der Verbandsliga, der Landesliga sowie der Landesklasse.

In dieser Woche wurden in den Räumen des Hauptsponsors die Gruppen ausgelost. Unter den wachsamen Augen von Turnierdirektor Ralph Hirsch vom Verein Anhalt-Sport nahmen Autohaus-Geschäftsführer Stefan Herl und Nullfünf-Fußballer Felix Zilke die Auslosung vor. Sie bewiesen ein glückliches Händchen.

In der Gruppe A gehen die SG Reppichau (Landesliga Süd), der VfL Halle (Oberliga), Verbandsligist Rot-Weiß Thalheim und der Dessauer SV 97 (Landesklasse 4) an den Start. In der zweiten Vorrundenstaffel kämpfen Titelverteidiger SSC Weißenfels, der CFC Germania und der SV Dessau 05 (alle aus der Verbandsliga) sowie Süd-Landesligist FC Grün-Weiß Piesteritz ums Weiterkommen.

Das Siegerteam des 25. Hallenfußballturniers um den „Ford Geissel Anhalt-Cup“ darf sich auf eine sehr große Trophäe freuen, die erstmals in der Geschichte der Veranstaltung ein Wanderpokal ist. „Die Zuschauer erwarten hitzige Duelle, spektakuläre Tore, viel Spannung und eine familiäre Atmosphäre in der Anhalt-Arena“, so Turnierdirektor Hirsch.

Unbedingt den großen Wanderpokal nach dem Finale am 5. Januar in die Höhe strecken, das wollen die Fußballer des SV Dessau 05. Der Verein hat bisher zwar mehrmals im Endspiel gestanden, aber noch nie gewonnen. „Ein Sieg bei diesem prestigeträchtigen Turnier, der fehlt uns noch“, so der 29-jährige Zilke, der bereits als Steppke fasziniert in der Anhalt-Arena die Fußballspiele verfolgt hat. „Jetzt sind wir einfach mal dran. Seit dem Ende der Verbandsliga-Hinrunde ist der Fokus bei uns auf das Heimturnier gerichtet.“