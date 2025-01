Dessau-Rosslau/MZ. - Das Lotto-Glück hat im Jahr 2024 einen kleinen Bogen um Dessau-Roßlau gemacht. 17-mal glückten Hochgewinne ab 5.000 Euro – neun weniger als im Jahr 2023, teilt Lotto Sachsen-Anhalt mit.

Den mit 100.000 Euro höchsten Lottogewinn im Jahr 2024 in Dessau-Roßlau erzielte Ende August ein Lottospieler bei der Zusatzlotterie Super 6. Er hatte alle sechs Ziffern der sechsstelligen Gewinnzahl richtig. Für seinen Lottoschein hatte er zuvor 6,75 Euro ausgegeben.

Neun der 17 Hochgewinne ab 5.000 Euro glückten Lottospielern in der Doppelstadt beim Klassiker Lotto 6 aus 49.

Die Zusatzlotterie Spiel 77 bescherte Mitte Mai einem Lottospieler einen Gewinn von 7.777 Euro. Ende November erzielte ein Lottospieler einen Gewinn von 77.777 Euro, heißt es in der Mitteilung. Dieser Gewinner hatte sich an einem Freitag zum ersten Mal online auf www.lottosachsenanhalt.de registriert, mitgespielt und schon am Folgetag gewonnen.

„2024 war ein solides Lottojahr mit gelegentlichen Glückssträhnen“, wird Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert zitiert. Rein rechnerisch hat jeder Sachsen-Anhalter im vergangenen Jahr für 99,80 Euro sein Glück bei Lotto Sachsen-Anhalt versucht – und somit 2,87 Euro mehr ausgegeben als im Jahr 2023.

Etwa 75 Prozent der Spieleinsatzes wurde in den 630 Lotto-Verkaufsstellen im Land getätigt – 25 Prozent im Internet beziehungsweise im Dauerspiel/Lotto im Abo. Hohe Jackpots – vor allem kurz vor Jahresende bei Eurojackpot – haben das Spielinteresse begleitet. Auch die neu eingeführte Lotterie Keno easy sowie das 20-Euro-Rubbellos seien gut angenommen worden.

Bei Eurojackpot-Spieleinsätzen verzeichnete Lotto Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr ein Plus von rund 27 Prozent. Bei den Rubbellosen lag das Plus bei knapp 12 Prozent.

Neben den Lottospielern zählten gemeinnützige Projekte zu den „Gewinnern“. Von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen rund 20 Cent – auf Antrag – regionalen Vorhaben zugute. 2024 hat Lotto Sachsen-Anhalt in Dessau-Roßlau insgesamt 15 Projekte mit rund 463.000 Euro Lotteriefördermitteln unterstützt.

Zu den Nutznießern gehörten der Verein Anhalt Sport, der 50.000 Euro für die Durchführung des 26. Leichtathletikmeetings erhielt. Jeweils 60.000 Euro erhielten der Theater-Burg-Verein Roßlau für den Burg-Theatersommer und die Stiftung Bauhaus Dessau für die Erarbeitung und Produktion der Ausstellung „Metallische Leichtigkeit“. Mit 22.000 Euro förderte Lotto Sachsen-Anhalt die Inszenierung und Aufführung der Komödie „Adam und Eva“ des Förderkreises Theater Provinz Kosmos. Der Sportverein Mildensee 1915 erhielt 6.200 Euro für die automatische Bewässerungsanlage für den Rasenplatz.