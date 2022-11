Glätte-Unfall in Dessau-Nord - Mercedes rutscht gegen drei andere geparkte Autos

Aufgrund glatter Straßenverhältnisse ist es am Freitagabend in Dessau zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen.

In Halle droht in den nächsten Stunden eine Blitzeisgefahr.

Dessau/MZ - Aufgrund glatter Straßenverhältnisse ist es am Freitagabend zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Das hat die Polizei in Dessau mitgeteilt. Ein 34-Jähriger war mit seinem Mercedes gegen 20.20 Uhr beim Linksabbiegen von der Friedrich-Schneider-Straße in die Goethestraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Der Mercedes streifte drei weitere Fahrzeuge, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf ca. 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand.