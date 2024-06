Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Ob Tatort am Sonntagabend, Radio in der Küche oder Fußball-EM-Liveübertragung - mit dem Rundfunkbeitrag für ARD und ZDF werden die öffentlich-rechtlichen Sender finanziert. Ob man will oder nicht: 18,36 Euro sind für jeden Haushalt zwangsweise fällig. In Dessau-Roßlau haben jedoch 725 Haushalte diese Gebühr schon seit Längerem nicht bezahlt, so dass die Stadt das Geld nun einzutreiben versucht. Diese Aufgabe könnte jedoch bald der MDR selbst übernehmen - zum Ärger der Dessauer Verwaltung.