Am Mittwoch ist es in Dessau-Roßlau zu einem Brand in einem Gewächshaus gekommen. Das beherzte Eingreifen des Eigentümers hat wohl Schlimmeres verhindert.

Gewächshaus in Dessau steht in Flammen - Eigentümer unternimmt Löschversuch

Gewächshaus in der Straße Am Zoberberg in Dessau teilweise abgebrannt

Dessau-Roßlau/MZ. - Zu einem Gewächshausbrand ist es am vergangenen Mittwoch, 9. Juli, in die Straße Am Zoberberg in Dessau gekommen. Das teilte die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau am Sonntag mit. Alarmiert wurde die Einsatzstelle um 12.02 Uhr. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen vom Eigentümer des Gewächshauses bereits abgelöscht. Daraufhin kontrollierte die Feuerwehr die Brandstelle mittels Wärmebildkamera, um noch vorhandene Glutnester ausfindig zu machen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Im Einsatz vor Ort waren die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr von Mosigkau. Beteiligt waren fünf Fahrzeugen und 18 Kameraden. Auch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei war anwesend. Es wurden Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.