Dessau-Roßlau/MZ. - Der Streikaufruf der Gewerkschaft „GEW“ trifft Dessau-Roßlau am Donnerstag, 20. Februar, mit voller Wucht. Nach aktuellen Informationen der Stadtverwaltung bleiben mindestens sieben Kitas geschlossen.

Es sind die Kita „Fuchs und Elster“, die Kita „Sausewind“, die Kita „Luisenkinder“, die Kita „Märchenland“, die Kita „Bremer Stadtmusikanten“, die Kita „Am Georgengarten“ und der Hort „Waldwichtel“.

Des Weiteren müssen die Öffnungszeiten in den anderen Einrichtungen eingeschränkt werden. In der Kita „Kinderland“, in der Kita „Mildenseer Spielbude“, in der Kita „Nesthäkchen“, in de Kita „Rasselbande“, in der Kita „Hort Am Kornhaus“, in der Kita „Hort Am Luisium“ und in der Kita „Hort Kreuzberg“ gibt es eine Notbetreuung mit Einschränkungen, in der Kita „Pusteblume“ gibt es eine Notbetreuung in der Kita und eine Hortbetrieb ohne Einschränkung.

Eltern sollten zudem bitte beachten, dass es am Streiktag selbst noch zu weiteren Einschränkungen kommen kann. Für weitere Fragen steht am Streiktag eine Infohotline unter der Telefonnummer (0340) 204 2016 ab 6 Uhr zur Verfügung. Der Eigenbetrieb Dekita appelliert an die Eltern, für diesen Tag Möglichkeiten einer alternativen Unterbringung für die Kinder zu organisieren.