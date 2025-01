Viele Beamte der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau haben sich am Dienstag einer Schweigeminute der Polizei Sachsen an geschlossen

Getötet bei Kontrolle in Lauchhammer - Polizisten in Dessau trauern um Kollegen aus Sachsen

Dessau/MZ. - Viele Beamte der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau haben sich am Dienstag einer Schweigeminute der Polizei Sachsen an geschlossen und sich vor dem Inspektionsgebäude in der Kühnauer Straße versammelt. Unter der Überschrift #einervonuns gedachten sie dort ihres Kollegens Maximilian Stoppa, der am 7. Januar in Ausübung seines Dienstes getötet wurde. Die Gedenkminute fand bundesweit statt.

Der Beamte gehörte zu einer gemeinsamen Fahndungsgruppe von Polizeidirektion Dresden und Bundespolizei mit dem Schwerpunkt Kfz-Diebstahl. Bei einem Einsatz in Lauchhammer in Südbrandenburg wollte er ein Auto zur Kontrolle anhalten, wurde jedoch überfahren und starb noch auf der Straße. Der 37-Jährige hinterlässt eine Lebensgefährtin und eine dreijährige Tochter.

Bei einer Spendenaktion für die Familie sind bereits mehr als 191.000 Euro zusammengekommen. Der Fahrer des Autos sitzt in Untersuchungshaft.