In Kühnau messen sich zwei Dutzend Fahrer mit historischen Simson SR2-Maschinen auf einem Parcours. Hintergrund ist das Gedenken an einen verunfallten Freund.

Geschicklichkeitsrennen auf Simson SR2: In Kühnau liefern sich Ostmoped-Freunde packende Duelle

Kleinkühnau/MZ. - Auf den ersten Blick hat das, was Rolf Grabowski da am Samstagnachmittag in Richtung Startlinie schiebt, nicht mehr viel mit einem SR2 zu tun.