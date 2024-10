In Kühnau messen sich zwei Dutzend Fahrer mit historischen Simson SR2-Maschinen auf einem Parcours. Hintergrund ist das Gedenken an einen verunfallten Freund.

In drei unterschiedlichen Rennklassen gingen die Fahrer an der Start: original, tuning und Frauen-Klasse.

Kleinkühnau/MZ. - Auf den ersten Blick hat das, was Rolf Grabowski da am Samstagnachmittag in Richtung Startlinie schiebt, nicht mehr viel mit einem SR2 zu tun. Das Moped mit Pedalen aus dem Hause Simson in Suhl hat (original) 1,8 PS, eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und diente selbst hartgesottenen DDR-Bürgern damals eher nicht für eine Strecke, die länger als zehn Kilometer war. Der wackelige Rahmen, die Rücktrittsbremse, dunkles Licht, der gewöhnungsbedürftige Sattel: Das war eher etwas für eine Fahrt zum Briefkasten und zurück.