Gerüste in Askanischer Straße und in Poststraße - DWG erneuert in Dessau Dächer

Auch neue Regenrinnen werden an- und Schornsteine zurückgebaut.

Das Wohn- und Geschäftshaus in der Poststraße ist derzeit einigerüstet. Dort werden Dacharbeiten erledigt.

Dessau/MZ - Große Baugerüste fallen derzeit in der Askanischen und in der Poststraße auf. Beides sind Objekte der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft. Wie die MZ auf Nachfrage erfuhr, werden in beiden Gebäuden Dachsanierungen durchgeführt.

In der Askanischen Straße 79-87 wird laut Auskunft des Eigentümers die gesamte Fläche des Flachdaches überarbeitet. Wobei auch die alte Flachdachabdichtung aufgenommen und neu aufgebaut wird. Regenfallrohre und Standrohre würden erneuert. Im Juli, so die DWG-Information, sollen die Arbeiten beendet sein.

Umfangreicher sind die Dacharbeiten in der Poststraße 1 und 3. Aufgrund der erreichten Lebensdauer wurde beschlossen, am Gebäude die Dacheindeckung neu zu bauen. Somit wird also die komplette alte Eindeckung aufgenommen. Die neue erfolgt mit Dachsteinen des Klassikers Frankfurter Pfanne, wie bereits auf der Ostseite der Zerbster Straße.

Die hofseitigen Schornsteine werden zurückgebaut - und auch hier werden die Regenfallrohre erneuert. Die Arbeiten haben im Mai begonnen und sollen im Juli beendet sein, teilte die DWG auf Anfrage mit.