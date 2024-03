Dessau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat eines der größten Talente des deutschen Handballs unter Vertrag: Fritz-Leon Haake ist in dieser Saison per Zweitspielrecht vom SC Magdeburg ausgeliehen und steht ab Sommer fest beim DRHV unter Vertrag - gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Carl-Phillip Haake. Am Montag wurde der 19-jährige Rückraumspieler als die größte „Nachwuchshoffnung“ mit dem „German Handball Award 2023“ geehrt.

Die Auszeichnung wurde in diesem Jahr erstmalig gemeinsam von den Portalen „Bock auf Handball“, Dyn, handball.net, der Handballwoche, handball-world und dem Kicker durchgeführt. Die Abstimmung lief vom 1. bis 18. Februar. In insgesamt zwölf Kategorien standen Spielerinnen und Spieler, ein auf Fan-Vorschlägen basierender Publikumsliebling sowie andere Handball-Persönlichkeiten zur Wahl. Insgesamt wurden rund 200.000 Stimmen abgegeben.

Einer der großen Gewinner des Abends war der SC Magdeburg: Der Champions-League-Sieger räumte nicht nur zum dritten Mal in Serie die Auszeichnung als „Team des Jahres“ ab und stellte ebenfalls zum dritten Mal in Bennet Wiegert den „Trainer des Jahres“, sondern hat in Gisli Kristjansson den Handballer des Jahres als auch den Publikumsliebling in seinen Reihen, dazu kam Haake, der vom aktuellen Lehrgang der deutschen U-21-Nationalmannschaft live zugeschaltet wurde.

Mit Reinars Uscins wurde noch ein zweiter Dessauer geehrt. Der Rückraumspieler, der einst bei der SG Kühnau das Handball-Abc erlernte und inzwischen bei Erstligist Hannover unter Vertrag steht, wurde als Überraschung des Jahres ausgezeichnet.