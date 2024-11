Das Haus in der Anhalter Straße in Mosigkau, in dem die Unterbringung einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche geplant ist, ist beschmiert worden. Der Ortschaftsrat verurteilt den Schritt.

Geplantes Wohnprojekt in Mosigkau betroffen: Ausländerfeindliche Schmiererei an Hauswand

Mosigkau/MZ/DGI. - Das Haus in der Anhalter Straße in Mosigkau, in dem die Unterbringung einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche geplant ist, ist mit der Parole „Ausländer raus!“ beschmiert worden. Am 2. November wurde deshalb bei der Polizei Anzeige erstattet.